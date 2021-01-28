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Рынок нефти и газа
Фондовый рынок: Цены на нефть снижаются из-за опасений Covid-19
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Фондовый рынок: Цены на нефть снижаются из-за опасений Covid-19

Котировки на нефть эталонной марки Brent снизились на 0,3%
​В четверг стоимость нефти подешевела из-за опасений фондовых игроков по поводу пандемии коронавируса.

Снижение цены было ограниченно после того, как официальные данные показали существенное снижение запасов коммерческой нефти в Соединенных Штатах за неделю.

Нефть марки Brent подешевела на 0,3% до 55,38 долл/барр. Фьючерсы на нефть WTI опустились на 0,4% до 52,66 долл/барр.

Возобновление опасений по поводу роста количества случаев заражения Covid-19 в мире и введение более строгих ограничений во многих странах по-прежнему вызывает неопределенность в отношении спроса на углеводороды.

ККНР ужесточает карантинные ограничения в преддверии празднования Нового года, который начнется в четверг, и ежегодного заседания парламента 5 марта.

Согласно постановлению правительства КНР, люди прибывающие в Пекин в период с 28 января по 15 марта, должны показать отрицательные результаты теста на Covid-19.

Правительство Великобритании подтвердило планы по 10-дневному карантину в отелях или других предоставленных правительством помещениях для всех, кто прибывает из стран с высокими показателями Covid-19, включая Южную Африку, Португалию и все государства в Южной Америке.

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четверг 28.01.2021 | 13:20
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