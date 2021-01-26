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Курс золота: Стоимость драгоценного металла падает
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Курс золота: Стоимость драгоценного металла падает

Спотовая цена золота упала на 0,2%
​Во вторник цены на золото снизились, поскольку доллар достиг недельного максимума на фоне эскалации напряженности между США и Китаем в Южно-Китайском море, сохраняющейся политической неопределенности в Италии и сомнений относительно принятия стимулов США.

Спотовая цена золота упала на 0,2% до 1852,50 доллара за унцию, а фьючерсы на золото в США снизились на 0,1% до 1,851,90 доллара.

Сегодня Китай объявил, что проведет военные учения в Южно-Китайском море, всего через несколько дней после того, как авианосцы США зашли в спорные воды.

Между тем, владелец MSCI Inc заявил, что удалит пять китайских фирм из своего индекса согласно приказу администрации Трампа, который запрещает американцам инвестировать в определенные китайские компании.

Премьер-министр Италии Конте сегодня заявил, что уйдёт в отставку и попытается сформировать новое коалиционное правительство в преддверии ключевого голосования по судебной реформе, которое состоится на этой неделе.

Относительно стимулов, президент США Джо Байден сообщил, что он готов к открытому диалогу после того, как ряд сенаторов от Республиканской партии выразили скептицизм по поводу необходимости дополнительных мер стимулирования на фоне недавнего утверждения пакета помощи в размере $900 млрд.

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вторник 26.01.2021 | 13:54
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