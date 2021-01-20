Цены на нефть: Саудовская Аравия обогнала Россию по объемам поставок в Китай

В 2020 году Саудовская Аравия осуществила 84,92 млн тонн топлива, что на 1,9% больше, чем в 2019 году. Россия осуществила в Китай экспорт 83,57 млн тонн, что на 7,6% больше, чем в минувшем году.

Ирак занял третье место по объему поставок нефти в Китай. В первую пятерку поставщиков также вошли Бразилия и Ангола. В Китай также увеличили поставки и США. В целом, США направили в Китай 19,76 млн тонн нефти. Таким образом, объем поставок вырос в три раза.

Китай сегодня является крупнейшим в мире импортером нефти. Спрос на нефть в стране оставался высоким в прошлом году, несмотря на пандемию коронавируса, из-за которой произошел экономический кризис во всем мире. В прошлом году Китай начал скупать топливо на фоне стремительного обрушения цен.

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