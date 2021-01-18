Финансовый рынок: Фондовые индексы стран Азии снижаются, Китая — растут

Более высокие, чем ожидалось, результаты для второй по величине экономики мира помогли противостоять растущей настороженности инвесторов по поводу усугубляющегося экономического кризиса, вызванного пандемией.

Ралли американских бумаг, похоже, завершилось с тех пор, как неделю назад индекс S&P 500 установил рекордный максимум на фоне оптимизма, что вакцины от Covid-19 и дополнительные стимулы со стороны Вашингтона приведут к восстановлению экономики.

Китай был первым государством, которому удалось восстановить пострадавшую от кризиса, вызванного пандемией коронавируса, экономику, в то время как США, Европа и Япония продолжают борьбу за восстановление экономических показателей.

Индекс Гонконга, Hang Seng вырос на 0,61%, а индекс Shanghai Composite поднялся на 1,01%.

Австралийский S & P / ASX 200 снизился на 0,78%. Токийский Nikkei 225 опустился на 0,97%. Южнокорейский индекс Kospi обвалился на 2,33%.

Национальное статистическое бюро Китая заявило, что рост ВВП страны за четвертый квартал составил 6,5% по сравнению с годом ранее и относительно предыдущего квартала — 4,9%. В первом квартале 2020 года экономика КНР сократилась на 6,8%, поскольку страна боролась с пандемией Covid-19.

Некоторые меры, принятые для сдерживания коронавирусной инфекции, показали замедление экономической активности в декабре, но "общая картина по-прежнему такова, что активность остается высокой, что помогает поддерживать рынок труда", — сказал Стивен Иннес из Axi.

Читайте также: Фондовый рынок - Фондовые рынки Азии торгуются разнонаправленно