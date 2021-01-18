МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Форекс
Фондовый рынок
Финансовый рынок: Фондовые индексы стран Азии снижаются, Китая — растут
logo

Финансовый рынок: Фондовые индексы стран Азии снижаются, Китая — растут

Индекс Гонконга, Hang Seng вырос на 0,61%
В понедельник фондовые рынки стран АТР упали в большей части Азии после снижения американского рынка бумаг, но основные индикаторы в Гонконге и Шанхае выросли после того, как данные показали, что экономика Китая выросла на 2,3% в 2020 году.

Более высокие, чем ожидалось, результаты для второй по величине экономики мира помогли противостоять растущей настороженности инвесторов по поводу усугубляющегося экономического кризиса, вызванного пандемией.

Ралли американских бумаг, похоже, завершилось с тех пор, как неделю назад индекс S&P 500 установил рекордный максимум на фоне оптимизма, что вакцины от Covid-19 и дополнительные стимулы со стороны Вашингтона приведут к восстановлению экономики.

Китай был первым государством, которому удалось восстановить пострадавшую от кризиса, вызванного пандемией коронавируса, экономику, в то время как США, Европа и Япония продолжают борьбу за восстановление экономических показателей.

Индекс Гонконга, Hang Seng вырос на 0,61%, а индекс Shanghai Composite поднялся на 1,01%.

Австралийский S & P / ASX 200 снизился на 0,78%. Токийский Nikkei 225 опустился на 0,97%. Южнокорейский индекс Kospi обвалился на 2,33%.

Национальное статистическое бюро Китая заявило, что рост ВВП страны за четвертый квартал составил 6,5% по сравнению с годом ранее и относительно предыдущего квартала — 4,9%. В первом квартале 2020 года экономика КНР сократилась на 6,8%, поскольку страна боролась с пандемией Covid-19.

Некоторые меры, принятые для сдерживания коронавирусной инфекции, показали замедление экономической активности в декабре, но "общая картина по-прежнему такова, что активность остается высокой, что помогает поддерживать рынок труда", — сказал Стивен Иннес из Axi.



Читайте также: Фондовый рынок - Фондовые рынки Азии торгуются разнонаправленно

понедельник 18.01.2021 | 09:17
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также
  • Система AutoTrade была разработана специально для обеспечения бесперебойной и правильной зеркальной торговли
    Форекс: Tickmill запускает Myfxbook AutoTrade

    Компания Tickmill запускает торговлю с Myfxbook AutoTrade​. Копируйте сделки успешных трейдеров, следуя их проверенным стратегиям. Что такое копирование сделок? Проще говоря

    понедельник, 18.01.2021 | 09:49
    Новости брокеров
  • В компании отмечают, что хочет полностью соблюдать любые санкционные требования, независимо от введенных санкционных ограничений
    Финансовый рынок: Страховщик Северного потока-2 может выйти из строительства

    ​Швейцарская компания Zurich Insurance Group, которую многие считают союзником «Северного потока-2», отказалась от страхования строительства трубопровода. Отмечается,

    воскресенье, 17.01.2021 | 21:32
    Новости рынка нефти, газа и драгметаллов
  • Для того чтобы удержать свои позиции российская компания почти вдвое увеличила продажи на своей электронной торговой площадке
    Финансовый рынок: Доля Газпрома в Европе снизилась

    ​Компанию «Газпром» заставили немного потесниться на рынке Европы. Несмотря на то, что российская компания по-прежнему остается лидером по поставкам газа в ЕС, ее

    пятница, 15.01.2021 | 16:44
    Новости рынка нефти, газа и драгметаллов
Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok