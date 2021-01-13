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Рынок нефти и газа
Курс нефти - Нефть продолжает дорожать
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Курс нефти - Нефть продолжает дорожать

Котировки фьючерсов на нефть марки Brent с поставками в марте на ICE Futures выросли $0,7 до отметки в 57,28 долл/барр
​В среду стоимость нефти в ходе торговой сессии дорожает на фоне данных Американского института нефти, которые продемонстрировали большее, чем прогнозировалось, падение коммерческих запасов углеводородов в Соединенных Штатах.

Положительно на энергетический рынок повлияла информация о принятых вовремя карантинных мерах правительством КНР на новый очаг Covid-19 в Хэбэй, а также снижающийся курс американского доллара.

"Мы наблюдаем на энергетическом рынке «бычьи» настроения, и фондовые игроки ожидают, что запасы нефти продолжат снижаться из-за сокращения производства углеводородов С. Аравией", — заявил Эндрю Лебоу из Commodity Research Group. 

По информации API, запасы "черного золота" в Соединенных Штатах за прошедшую неделю снизились на 5,8 млн баррелей. Сокращение запасов происходит 3 неделю подряд. 

Котировки фьючерсов на нефть марки Brent с поставками в марте на ICE Futures выросли $0,7 до отметки в 57,28 долл/барр.

Котировки фьючерсов на нефть марки WTI с поставками в феврале на NYMEX поднялись на $0,57 до уровня 53,78 долл/барр. 



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среда 13.01.2021 | 09:22
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