МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Экономика
Новости рынка нефти, газа и драгметаллов
Финансовый рынок - В Германии обсудят создание фонда помощи для Северного потока-2
logo

Финансовый рынок - В Германии обсудят создание фонда помощи для Северного потока-2

Процедура голосования будет начата в том случае, если власти подадут соответствующую заявку
​В этот четверг власти германской земли Мекленбург намерены обсудить создание фонда в защиту проекта строительства «Северный поток-2». Об этом сообщает представитель пресс-службы парламента Д. Ланге.

Отмечается, что этот вопрос будет обсуждаться, а процедура голосования будет начата в том случае, если власти подадут соответствующую заявку.

Планируется создать специальный фонд, который занимается защитой климата и окружающей среды. С его помощью немецким компаниям можно будет обойти санкции со стороны США. Планируется, что участники проекта будут взаимодействовать друг с другом посредством данной структуры. Теоретически это должно защитить их от ограничительных мер.

Строительство газопровода из России в Германию планировалось завершить еще в 2019 году, но данному процессу помешали американские санкции. После этого проект вынуждена была покинуть швейцарская компания Allseas, которая предоставляла свой корабль-трубоукладчик. В связи с этим Россия вынуждена была искать новое судно, а сроки запуска проекта были перенесены на неопределенное время.

Читайте также: Cеверный поток-2 может быть достроен при поддержке стран ЕС

среда 06.01.2021 | 21:29
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы
  • В МВФ полагают, что сроки восстановления экономики будут зависеть от ситуации вокруг коронавируса
    МВФ дает прогнозы об экономическом росте ЕС

    ​МВФ прогнозирует, что Еврозона может столкнуться с более медленным, чем ожидалось восстановлением экономики в 2021 году. Это связано с тем, что ситуация с

    вторник, 05.01.2021 | 20:24
    Бюджет
  • Эксперты Goldman Sachs полагают, что на протяжении следующего года индекс доллара значительно снизится
    Goldman Sachs дал прогнозы по доллару

    ​Goldman Sachs значительно ухудшил прогноз по доллару. Ввиду риска резкого спада, многие аналитики Goldman Sachs снова на этот свои прогнозы по доллару на этот год. Как

    вторник, 05.01.2021 | 20:11
    Банки
  • Летом в Госдуме был принят законопроект, который мог бы защитить бизнес и пенсионеров от приставов
    В Госдуме хотят провести амнистию кредитов

    ​В Госдуме РФ предложили провести амнистию кредитов в пределах трех миллионов рублей. По словам инициатора данного предложения М. Сурайкина, данная инициатива

    вторник, 05.01.2021 | 19:34
    Кредиты и депозиты
Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok