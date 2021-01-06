Финансовый рынок - В Германии обсудят создание фонда помощи для Северного потока-2

Отмечается, что этот вопрос будет обсуждаться, а процедура голосования будет начата в том случае, если власти подадут соответствующую заявку.

Планируется создать специальный фонд, который занимается защитой климата и окружающей среды. С его помощью немецким компаниям можно будет обойти санкции со стороны США. Планируется, что участники проекта будут взаимодействовать друг с другом посредством данной структуры. Теоретически это должно защитить их от ограничительных мер.

Строительство газопровода из России в Германию планировалось завершить еще в 2019 году, но данному процессу помешали американские санкции. После этого проект вынуждена была покинуть швейцарская компания Allseas, которая предоставляла свой корабль-трубоукладчик. В связи с этим Россия вынуждена была искать новое судно, а сроки запуска проекта были перенесены на неопределенное время.

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