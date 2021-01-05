Бесплатные сигналы от Forex Club

Воспользуйтесь бесплатными сигналами Forex Club и начните торговать уже сегодня!
Почему стоит обратить внимание на сигналы Forex Club?
- Как пояснили в компании, сотрудничая с лидером в области инвестиционного анализа финансовых рынков Trading Central, Forex Club помогает клиентам в поиске, проверке и контроле сделок.
как получить сигналы?
- Чтобы клиенты могли оперативно реагировать на события, компания предоставляет каждые два часа профессиональные торговые планы. Точно следуя рекомендациям по установке стоп-лоссов и тейк-профитов, можно будет заключать прибыльные сделки.
Внутридневные трейдеры получают.
- Текущие уровни поддержки и сопротивления.
- Сигналы индикаторов (RSI, Bollinger, MACD, MA) на часовых графиках.
- Рекомендации по открытию сделки и целям.
- Альтернативные сценарии развития событий.
- Общая характеристика состояния рынка.
Для позиционных трейдеров.
- Сигналы японских свечей.
- Сигналы индикаторов (RSI, Bollinger, MACD, MA) на дневных графиках.
- Валюты: более 40 CFD на валютные пары и криптовалюты: GBP/USD, EUR/USD, USD/JPY, Bitcoin, Litecoin, Ripple.
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- Укажите сумму инвестиции и мультипликатор.
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Источник: Forex Club
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