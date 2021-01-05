Бесплатные сигналы от Forex Club

Воспользуйтесь бесплатными сигналами Forex Club и начните торговать уже сегодня!

Почему стоит обратить внимание на сигналы Forex Club?

Как пояснили в компании, сотрудничая с лидером в области инвестиционного анализа финансовых рынков Trading Central, Forex Club помогает клиентам в поиске, проверке и контроле сделок.

как получить сигналы?

Чтобы клиенты могли оперативно реагировать на события, компания предоставляет каждые два часа профессиональные торговые планы. Точно следуя рекомендациям по установке стоп-лоссов и тейк-профитов, можно будет заключать прибыльные сделки.

Внутридневные трейдеры получают.

Текущие уровни поддержки и сопротивления.

Сигналы индикаторов (RSI, Bollinger, MACD, MA) на часовых графиках.

Рекомендации по открытию сделки и целям.

Альтернативные сценарии развития событий.

Общая характеристика состояния рынка.

Для позиционных трейдеров.

Сигналы японских свечей.

Сигналы индикаторов (RSI, Bollinger, MACD, MA) на дневных графиках.

Инвестиционные стратегии доступны по нескольким категориям активов.

Валюты: более 40 CFD на валютные пары и криптовалюты: GBP/USD, EUR/USD, USD/JPY, Bitcoin, Litecoin, Ripple.

Индексы: CFD на лучшие американские, европейские и азиатские индексы: Dow Jones, Nasdaq, DAX, Nikkei и другие.

Сырьё: популярные CFD на металлы, энергоресурсы и сельхозпродукцию: сырую нефть, золото, серебро, кофе, пшеницу и другое.

Акции: более 50 CFD на акции компаний различных отраслей промышленности: технологических компаний, компаний автомобильной промышленности, сферы потребительских услуг

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Укажите сумму инвестиции и мультипликатор.

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Как использовать сигналы?

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