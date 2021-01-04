МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Экономика
Новости рынка золота и нефти
Стоимость золота выросла на 1,9%
logo

Стоимость золота выросла на 1,9%

Спотовая цена золота выросла на 1,9% до $1930,14 за унцию
​В понедельник стоимость золота выросла почти на 2%, достигнув максимума почти за два месяца, при этом ослабление доллара и возобновление снижения реальной доходности повысили привлекательность драгоценного металла.

Спотовая цена золота выросла на 1,9% до $1930,14 за унцию, а фьючерсы на золото в США выросли на 2,1 процента до $1 934,25.

Снижение реальных ставок вызвано ростом инфляционных ожиданий в связи с началом внедрения вакцины.

В понедельник Национальная служба здравоохранения Великобритании начала вакцинацию населения страны препаратом разработанным AstraZeneca для защиты от Covid-19.

Соглашение по долгожданному законопроекту о борьбе с коронавирусом в США оказало понижательное давление на доллар, одновременно повысив привлекательность сырьевых товаров.

Инвесторы будут внимательно следить за вторым туром выборов в американском штате Джорджия во вторник, который определит контроль над Сенатом.

В среду инвесторы ожидают отчета по декабрьскому заседанию Федеральной резервной системы, который укажет новые рекомендации по покупке активов.

Читайте также: Стоимость золота выросла на 1,9%

понедельник 04.01.2021 | 13:22
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok