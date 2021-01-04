Стоимость золота выросла на 1,9%

Спотовая цена золота выросла на 1,9% до $1930,14 за унцию, а фьючерсы на золото в США выросли на 2,1 процента до $1 934,25.

Снижение реальных ставок вызвано ростом инфляционных ожиданий в связи с началом внедрения вакцины.

В понедельник Национальная служба здравоохранения Великобритании начала вакцинацию населения страны препаратом разработанным AstraZeneca для защиты от Covid-19.

Соглашение по долгожданному законопроекту о борьбе с коронавирусом в США оказало понижательное давление на доллар, одновременно повысив привлекательность сырьевых товаров.

Инвесторы будут внимательно следить за вторым туром выборов в американском штате Джорджия во вторник, который определит контроль над Сенатом.

В среду инвесторы ожидают отчета по декабрьскому заседанию Федеральной резервной системы, который укажет новые рекомендации по покупке активов.

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