Продажи Xpeng в 2020 году выросли на 112%

Китайская компания по производству электромобилей из Гуанчжоу сообщила, что общий объем продаж за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, достиг 27 041 единицы.

Седан P7 достиг общих продаж в 15 062 единицы. Компания продала 11 979 своих компактных электрических внедорожников G3.

В IVквартале Xpeng зафиксировал 12 964 проданных электромобиля, что на 303% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 51% больше, чем в предыдущем квартале.

Декабрьские продажи составили 5700 единиц, что на 326% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 35% больше, чем в ноябре.

Компания Xpeng связывает рост продаж с "повышением узнаваемости бренда, расширением территории торговли, маркетингом и ростом сервисных центров в Китае".

На прошлой неделе Xpeng заявила, что в партнерстве с Livox, использует инновационную технологию последней в новой производственной модели 2021 года.

Между тем, конкурирующая китайская компания по производству электромобилей Nio Inc. заявила на выходных, что в 2020 году продала 43 728 автомобилей, что на 112,6% больше, чем в годовом исчислении.

Поставки лидера сегмента Tesla inc. в 2020 году упали чуть ниже отметки 500 тыс. , что превзошло оценку аналитиков Уолл-стрит в 481 261 автомобиль.

Ценовое движение : акции Xpeng закрылись с повышением почти на 1,3% до 42,83 доллара в четверг и прибавили почти 1% во внеурочные часы.

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