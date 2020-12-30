Стоимость нефти растет на информации API о запасах нефти

Цена нефти марки Brent с контрактами в феврале на ICE Futures увеличилась на 0,31% до отметки в 51,25 долл/барр.

Стоимость нефти марки WTI с контрактами в феврале на NYMEX поднялась на 0,23 долл/барр., до уровня $48,23 долл/барр.

Согласно отчету API, коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах снизились на 4,79 миллиона баррелей.

Отчет Минэнергетики Соединенных Штатов о запасах углеводородов в стране будет опубликован 30 декабря текущего года. Согласно опросу, проведенному Bloomberg, эксперты ожидают падения запасов нефти на 3,1 млн баррелей.

С начала месяца стоимость нефти увеличилась на 6%. Положительно на динамике роста углеводородов отразилась информация о разработках новых иммунизационных препаратов по всему миру, а также масштабная вакцинация населения многих стран. При этом скорость иммунизации недостаточна для поддержания стабильного спроса, что сдерживает более существенный рост стоимости нефти.

В Соединенных Штатах, глава республиканцев в верхней палате Конгресса Митч Макконнелл заблокировал рассмотрение законодательного проекта по увеличению прямых выплат до 2000 долларов американцам, пострадавшим от коронавируса.

"Большие выплаты гражданам Соединенных Штатов могли бы повлиять на увеличение спроса на нефть, - заявляет эксперт Mizuho Securities Боб Ягер. — Это то, что в данный момент больше всего ограничивает рост стоимости нефти".

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