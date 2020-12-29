Золото растет на фоне слабого доллара

Спотовая стоимость золота увеличилась на 0,57% до уровня 1.881,85​ долларов за тройскую унцию.

В понедельник нижняя палата конгрессменов утвердила законопроект о росте суммы помощи американцам, пострадавшим в результате пандемии коронавируса до 2.000 долларов, по рекомендации Дональда Трампа.

"В то время, как падающая американская валюта положительно влияет на стоимость золота, ему будет тяжело найти еще одну поддержку в будущем, с учетом того, что большинство позитивных новостей уже включены в нынешнюю стоимость, а новый штамм коронавируса может увеличить спрос на американские доллары в качестве "безопасных" активов", - заявил эксперт DailyFX Илья Спивак.

Индекс американского доллара к основным валютам мира упал на 0,3%.

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