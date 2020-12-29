Силуанов: Стоимость нефти вряд ли снизится

Также он отметил, что сегодня спрос на углеводороды находится в зоне риска. Альтернативные источники энергии, налоги на углеводороды и массовый переход на электрокары вряд ли позволят добиться высоких цен на нефтяное сырье, отметил Силуанов.

В связи с этим, Фонд национального благосостояния делает своего рода страхование от спада доходов от продажи нефти. Если в следующем году бюджет страны недополучит средства, то он вынужден будет брать заимствования или расходовать средства из ФНБ. При этом, налоги не планируется повышать.

Стоимость нефти в 2021 году может упасть до 30-35 долларов за баррель, прогнозируют аналитики. Ранее сообщалось, что этот год стал одним из худших для нефтекомпаний за последние 10 лет. В то же время, В. Путин заявил, что стране удалось слезть с так называемой «нефтяной иглы».

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