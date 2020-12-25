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Великобритания и Евросоюз договорились о торговом соглашении
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Великобритания и Евросоюз договорились о торговом соглашении

Условия торгового соглашения не разглашаются
В четверг, в канун Рождества, Объединенное Королевство и Евросоюз договорились о торговых отношения после Brexit.

"Это был долгий и трудный путь. Но мы его прошли... Это честное и хорошее соглашение для обеих сторон", - заявила глава Еврокомиссии.

Премьер-министр Великобритании сообщил, что торговое соглашение является "самой большой торговой сделкой года" с ЕС, заявив, что Объединенное Королевство отстояло свое право контролировать рыболовные акватории.

Условия торгового соглашения не разглашаются.

Премьер-министр Британии заявил, что Великобритания проведет голосование по соглашению в канун Нового года. 

Европейский парламент сначала обсудит достигнутые соглашения и только позже за него проголосует, сообщил глава парламента Давид Сассоли.

Согласно Brexit, Объединенное Королевство вышло из Европейского союза 31 января текущего года. Отсутствие торгового соглашения к концу этого периода, автоматически перевели бы экономические отношения двух сторон в формат ВТО. 



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пятница 25.12.2020 | 11:08
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