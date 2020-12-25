Великобритания и Евросоюз договорились о торговом соглашении

"Это был долгий и трудный путь. Но мы его прошли... Это честное и хорошее соглашение для обеих сторон", - заявила глава Еврокомиссии.

Премьер-министр Великобритании сообщил, что торговое соглашение является "самой большой торговой сделкой года" с ЕС, заявив, что Объединенное Королевство отстояло свое право контролировать рыболовные акватории.

Условия торгового соглашения не разглашаются.

Премьер-министр Британии заявил, что Великобритания проведет голосование по соглашению в канун Нового года.

Европейский парламент сначала обсудит достигнутые соглашения и только позже за него проголосует, сообщил глава парламента Давид Сассоли.

Согласно Brexit, Объединенное Королевство вышло из Европейского союза 31 января текущего года. Отсутствие торгового соглашения к концу этого периода, автоматически перевели бы экономические отношения двух сторон в формат ВТО.

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