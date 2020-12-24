Золото растет на фоне слабеющего доллара США

Спотовая цена золота выросла на 0,4% до отметки $1879,60 за унцию, а фьючерсы на золото в США поднялись на 0,3% до уровня $1883,75.

Избранный президент США Джо Байден заявил во вторник, что принятый Конгрессом пакет мер по борьбе с коронавирусом - это "только первый шаг, и его администрация предложит в следующем году еще один пакет помощи в связи с коронавирусом" для решения многочисленных проблем, с которыми столкнулась Америка.

На рост стоимости золота повлияли новости о новом агрессивном штамме коронавируса, который был обнаружен в Великобритании и уже начал распространяться в ряде стран Европы.

Информация, которая просачивается в СМИ, дает повод инвесторам надеется на то, что торговое соглашение между Объединенным Королевством и Евросоюзом после Brexit будет заключено за неделю до окончания переходного периода.

По заявлениям СМИ, министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени сообщил, что из-за возникшей в последний момент заминки, связанной с рыбной ловлей, соглашение было отложено, и объявление о его принятии будет позже.

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