Трамп использовал свое право на вето в отношении законопроекта об оборонном бюджете

Законопроект в таком варианте президент назвал "подарком для КНР и РФ".

Глава Белого дома много раз заявлял, что использует свое законное право на вето в отношении этого бюджета.

Конгрессмены утвердили законопроект об оборонном бюджете большинством голосов, а это значит, что законодатели могут получить одобрение законопроекта невзирая на вето президента.

В новом оборонном бюджете предусмотрены средства в объеме $740,5 млрд на работу Пентагона и проектов в области обороны и нацбезопасности.

В законопроект об оборонном бюджете США включены санкционные программы в отношении России, которые затрагивают ее интересы в области прокладки трубопроводов в Европу и Турцию. В нем также предусмотрены ограничительные меры в отношении Турции за приобретение российских ракетных систем.

Но, не это главное для действующего президента США, а отмена закона, который снимает всю ответственность с онлайн-сервисов за размещения частного контента.

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