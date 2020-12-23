Фондовые индексы Европы перешли к росту

Политический редактор Роберт Пестон сообщил, что торговая сделка между Великобританией и ЕС имеет все шансы закрыться в среду после прогресса в споре по правам на рыболовство.

ЕС делает все для того, чтобы заключить торговое соглашение с Великобританией, сообщил 22 декабря главный переговорщик ЕС Мишель Барнье перед встречей с послами ЕС в Брюсселе.

Европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,36% до 392,51 после роста на 1,2% во вторник.

Немецкий DAX прибавил 0,6%, а французский индекс CAC 40 немного вырос на 0,6%, а британский FTSE 100 упал на 0,1%, поскольку фунт восстановился после трехлетнего падения.

Акции Daimler выросли на 2,6% так как бизнес-издание Handelsblatt сообщило, что производитель роскошных автомобилей планирует первичное публичное размещение акций (IPO) Daimler Trucks в конце 2021 года.

Акции компании L'Oréal подорожали на 0,5% после того, как было подписано соглашение о приобретении японской Takami Co.

Акции British Land Co. немного выросли. Компания по развитию и инвестициям в недвижимость объявила о своем согласии продать 75-процентную долю в портфеле из трех зданий в Вест-Энде компании Allianz Real Estate, действующей от имени нескольких компаний группы Allianz, за 401 миллион фунтов стерлингов.

Компания-разработчик программного обеспечения Sage Group снизилась после заключения соглашения о продаже своего бизнеса в Азии и Австралии (за исключением глобальных продуктов) компании Access Group.

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