Стоимость нефть снижается на фоне нового штамма Covid-19

Новая, более агрессивная к распространению, мутация коронавируса, о котором заявляла Великобритания, уже зафиксирована на территории Германии, Франции и Швейцарии, пишет Bloomberg. Многие европейские государства остановили или снизили к минимуму свои транспортные и железнодорожные сообщения с Объединенным Королевством.

"Панические решения правительств многих стран показывают растущие риски введения карантинных ограничений с начала года, - сообщает эксперт Raymond James & Associates Inc. Павел Молчанов. - И все это может отразиться на восстановление спроса на энергетическом рынке".

Американский доллар продолжает рост из-за увеличивающегося интереса инвесторов к "безопасным" активам на фоне распространяющегося нового штамма Covid-19.

На сегодняшнюю стоимость нефти могут повлиять данные API о запасах нефти в Соединенных Штатах.

Стоимость нефти марки Brent с поставками в феврале на площадке ICE Futures к 8:39 по мск находится на отметке в 49,28 долларов за баррель. Цена нефти марки Brent снизилась на 1,60% относительно вчерашней сессии.

Стоимость нефти марки WTI с поставками в феврале на электронной площадке NYMEX к 8:39 по мск находится на уровне в 46,25 долларов за баррель. Цена нефти марки WTI снизилась на 1,64% по отношению к стоимости на вчерашних торгах.

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