Европейский рынок акций торгует в минусе

Европейский индикатор Stoxx Europe 600 SXXP снизился на 3,17% до уровня 383,23.

Немецкий индекс DAX снизился на 3,7%, французский CAC 40 обвалился на 3,3%, а британский индикатор FTSE 100 упал на 2,7%.

Пара GBP/USD просела на 2,30% до отметки $1,3219, а EUR/USD снизилась на 1% до $1,2144.

В субботу Великобритания заявила, что вводит в юго-восточной Англии, включая Лондон, гораздо более строгие карантинные ограничения, приостанавливает работу магазинов (кроме продуктовых и торгующих средствами гигиены), а также ограничивает поездки перед Рождеством. Это произошло после информации о том, что к декабрю более агрессивный к распространению штамм Covid-19 стал причиной 60% заражений в Лондоне.

Представители здравоохранения Великобритании и США сообщили, что нет никаких доказательств того, что новый штамм более опасен. Но этот новый штамм стал причиной стремительного роста случаев заболевания в Великобритании в текущем месяце.

Европейские государства отреагировали на опасения, что новый штамм достигнет континента, приостановив или сократив все транспортное сообщение с Великобритании.

В связи с этим правительство Великобритании проведет экстренное заседание в понедельник на котором рассмотрит поставки продовольствия и медикаментов перед праздниками.

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