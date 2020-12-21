Нефть марки Brent снижается

Котировки на нефть марки Brent с контрактами в феврале снизились на 3,02%, до уровня 50,68 долл/барр.

Котировки на нефть марки WTI с контрактами в январе на товарной площадке Нью-Йорка опустились на 2,95%, до отметки 47,65 долл/барр.

Стоимость нефти продолжала рост на протяжении 7 недель, согласно статистике MarketWatch.

Правительство Великобритании со вчерашнего дня ужесточило карантинные ограничения, которые большей частью коснуться столицы страны и юго-восточных территорий Англии на фоне распространения нового более агрессивного штампа Covid-19.

Длительное время на положительную динамику роста стоимости нефти оказывали новости о разработанных иммунизационных препаратах, а также возможная скорая вакцинация населения.

На прошлом уик-энде контролирующая организация FDA Соединенных Штатов утвердила использование иммунизационного противоковидного препарата производителей Pfizer/BioNTech SE на территории страны.

Читайте также: Не грозят серьезными осложнениями для РФ новые условия Польши по транзиту газа