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Экономика
Рынок нефти и газа
Нефть марки Brent снижается
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Нефть марки Brent снижается

Стоимость нефти продолжала рост на протяжении 7 недель
В понедельник стоимость нефти в ходе торгов снижается на фоне информации о новом агрессивном штампе коронавируса, обнаруженного в Британии. Фондовые игроки выражают опасения, что эта информация может привести к новым карантинным ограничениям и снижению спроса.

Котировки на нефть марки Brent с контрактами в феврале снизились на 3,02%, до уровня 50,68 долл/барр. 

Котировки на нефть марки WTI с контрактами в январе на товарной площадке Нью-Йорка опустились на 2,95%, до отметки 47,65 долл/барр. 

Стоимость нефти продолжала рост на протяжении 7 недель, согласно статистике MarketWatch.

Правительство Великобритании со вчерашнего дня ужесточило карантинные ограничения, которые большей частью коснуться столицы страны и юго-восточных территорий Англии на фоне распространения нового более агрессивного штампа Covid-19. 

Длительное время на положительную динамику роста стоимости нефти оказывали новости о разработанных иммунизационных препаратах, а также возможная скорая вакцинация населения.

На прошлом уик-энде контролирующая организация FDA Соединенных Штатов утвердила использование иммунизационного противоковидного препарата производителей Pfizer/BioNTech SE на территории страны. 



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понедельник 21.12.2020 | 10:44
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