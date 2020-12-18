Уолл-стрит закрылась на рекордном пике благодаря оптимизму вокруг стимулов

"Самое важное сегодня — это стимулы для экономики и их принятие", - заявил аналитик из GraniteShares.
В ходе вчерашних торгов промышленный индикатор Dow Jones Industrial Average продемонстрировал рост на 0,49% до отметки в 30.303,37. Индикатор S&P 500 увеличился на 0,58% до уровня 3.722,48. Котировки на индикатор Nasdaq Composite выросли до рекордных значений, увеличившись на 0,84% до показателя в 12.764,75.
Больше всего на рост индикатора S&P 500, включающий в себя компании с высокой рыночной стоимостью, повлиял рост ценных бумаг компании Accenture на 6,9%. Рост финансовых активов произошел на фоне повышения ожидания продаж и позитивной квартальной отчетностью.
Согласно официальным данным, количество безработных в Соединенных Штатах за прошлую неделю увеличилось до 885 тыс. человек. Эксперты прогнозировали этот показатель на уровне 800 тыс. человек.Большинство аналитикой заявляют, что низкие показатели рынка труда увеличивают шансы на новую программу стимулирования экономики.
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