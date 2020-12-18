Уолл-стрит закрылась на рекордном пике благодаря оптимизму вокруг стимулов

"Самое важное сегодня — это стимулы для экономики и их принятие", - заявил аналитик из GraniteShares.

В ходе вчерашних торгов промышленный индикатор Dow Jones Industrial Average продемонстрировал рост на 0,49% до отметки в 30.303,37. Индикатор S&P 500 увеличился на 0,58% до уровня 3.722,48. Котировки на индикатор Nasdaq Composite выросли до рекордных значений, увеличившись на 0,84% до показателя в 12.764,75.

Больше всего на рост индикатора S&P 500, включающий в себя компании с высокой рыночной стоимостью, повлиял рост ценных бумаг компании Accenture на 6,9%. Рост финансовых активов произошел на фоне повышения ожидания продаж и позитивной квартальной отчетностью.

Согласно официальным данным, количество безработных в Соединенных Штатах за прошлую неделю увеличилось до 885 тыс. человек. Эксперты прогнозировали этот показатель на уровне 800​ тыс. человек.

Большинство аналитикой заявляют, что низкие показатели рынка труда увеличивают шансы на новую программу стимулирования экономики.

Читайте также: Сегодня вечером Мосбиржа проведет торги акциями