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Уолл-стрит закрылась на рекордном пике благодаря оптимизму вокруг стимулов
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Уолл-стрит закрылась на рекордном пике благодаря оптимизму вокруг стимулов

В ходе вчерашних торгов промышленный индикатор Dow Jones Industrial Average продемонстрировал рост на 0,49%
В четверг ключевые индикаторы американского фондового рынка завершили торги на пике роста котировок из-за информации о возможном согласовании пакета стимулирующих мер для экономики Соединенных Штатов, которая преодолела опасения инвесторов по ситуации вокруг Covid-19.  

"Самое важное сегодня — это стимулы для экономики и их принятие", - заявил аналитик из GraniteShares.

В ходе вчерашних торгов промышленный индикатор Dow Jones Industrial Average продемонстрировал рост на 0,49% до отметки в 30.303,37.  Индикатор S&P 500 увеличился на 0,58% до уровня 3.722,48. Котировки на индикатор Nasdaq Composite выросли до рекордных значений, увеличившись на 0,84% до показателя в 12.764,75.

Больше всего на рост индикатора S&P 500, включающий в себя компании с высокой рыночной стоимостью, повлиял рост ценных бумаг компании Accenture на 6,9%. Рост финансовых активов произошел на фоне повышения ожидания продаж и позитивной квартальной отчетностью. 

Согласно официальным данным, количество безработных в Соединенных Штатах за прошлую неделю увеличилось до 885 тыс. человек. Эксперты прогнозировали этот показатель на уровне 800​ тыс. человек.

Большинство аналитикой заявляют, что низкие показатели рынка труда увеличивают шансы на новую программу стимулирования экономики. 

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пятница 18.12.2020 | 08:01
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