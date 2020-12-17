Азиатские фондовые рынки преимущественно растут

Японский индикатор Nikkei 225 увеличился на 0,09%, при этом, южнокорейский индекс KOSPI снизился на 0,64%.

Основной австралийский индикатор ASX 200 поднялся на 0,87%.

Индикатор фондовой площадки Гонконга, Hang Seng вырос на 0,12%.

Ключевой фондовый индикатор Шанхая, Shanghai Composite прибавил 0,33%, а индекс Шэньчжэньской фондовой биржи, Shenzhen Component снизился на 0,31%.

Фондовые игроки внимательно следят за переговорами в Конгрессе США. Республиканцы и демократы существенно продвинулись по согласованию мер стимулирования в объеме 900 млрд долларов , а также прилагают максимум усилия для утверждения бюджета страны в размере 1,4 трлн долларов.

В среду вечером ФРС США завершила свое заседание. Согласно протоколу заседания, главный финансовый регулятор Штатов оставил свою денежно-кредитную политику на прежнем уровне. Сохранив учетные процентные ставки и программу выкупа облигаций без изменений.

Читайте также: Фондовая Россия начала торговую сессию в снижении