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Нефть продолжает рост
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Нефть продолжает рост

Январские контракты на нефть марки WTI на площадке NYMEX к 8:12 по мск этому торгуются на отметке 48,28 долл/барр
​В четверг стоимость нефти продолжает рост на фоне официальных данных о запасах нефти в Соединенных Штатах.

Настроение инвесторов поддерживает и новость о том, что в Конгрессе США произошли существенные сдвиги в отношении согласования новых стимулов экономики. 

Февральские контракты на нефть марки Brent на лондонской площадке к 8:11 по мск торгуются на уровне 51,54 долл/барр., что на 0,9% дороже относительно прошлых торгов. 

Январские контракты на нефть марки WTI на площадке NYMEX к 8:12 по мск торгуются на отметке 48,28 долл/барр., что на 0,96% дороже относительно прошлой сессии. 

Американское министерство энергетики обнародовало официальную информацию по запасам углеводородов на прошлой неделе, согласно им запасы "черного золота" снизились на 3,14 млн баррелей. 

Издание The Wall Street Journal сообщает, что американские конгрессмены вплотную приблизились к принятию мер стимулирования экономики странны на сумму 900 млрд. долларов. 

Продолжающаяся вакцинация населения от коронавируса также оказывает положительное влияние на фондовый рынок. Инвесторы ожидают скорого увеличения спроса на мировом энергетическом рынке. 



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четверг 17.12.2020 | 09:11
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