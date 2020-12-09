Байден проверит санкционную деятельность Минфина США

Проверку ведомства будет осуществлять Адевале Адейемо. В первую очередь будут проведены проверки в отделах, занимающихся вопросами терроризма и финансовой разведки. Проверке подвергнется и массовое увольнение сотрудников за годы правления нынешнего президента США. Новой команде Джо Байдена придётся столкнуться с нехваткой квалифицированного персонала в ведомстве, а также решить проблему с финансированием.

С особым вниманием будут изучены и санкционные программы, многие из которых команда нынешнего главы Белого дома вводила в одностороннем порядке. Однако новоизбранный президент и его администрация предпочитают коллективные ограничения, заявляя об их результативности. Будут пересмотрены и проверены на правомерность санкционные ограничения в отношении Северной Кореи, Китайской Республики, Венесуэлы, Российской Федерации и Ирака.

Попадание под санкционные ограничения Министерства финансов США означает автоматическую блокировку счетов и финансовых активов на территории страны, а также запрет на финансовое сотрудничество американцев с попавшим под санкции.

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