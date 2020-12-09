МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Экономика
Политические новости
Байден проверит санкционную деятельность Минфина США
logo

Байден проверит санкционную деятельность Минфина США

С особым вниманием будут изучены и санкционные программы
Будущий глава Белого дома Джо Байден проверит работу Минфина США на правомерность введения санкций в отношении других государств, пишет Bloomberg.

Проверку ведомства будет осуществлять Адевале Адейемо. В первую очередь будут проведены проверки в отделах, занимающихся вопросами терроризма и финансовой разведки. Проверке подвергнется и массовое увольнение сотрудников за годы правления нынешнего президента США. Новой команде Джо Байдена придётся столкнуться с нехваткой квалифицированного персонала в ведомстве, а также решить проблему с финансированием. 

С особым вниманием будут изучены и санкционные программы, многие из которых команда нынешнего главы Белого дома вводила в одностороннем порядке. Однако новоизбранный президент и его администрация предпочитают коллективные ограничения, заявляя об их результативности. Будут пересмотрены и проверены на правомерность санкционные ограничения в отношении Северной Кореи, Китайской Республики, Венесуэлы, Российской Федерации и Ирака. 

Попадание под санкционные ограничения Министерства финансов США означает автоматическую блокировку счетов и финансовых активов на территории страны, а также запрет на финансовое сотрудничество американцев с попавшим под санкции.  



Читайте также: Лукашенко прокомментировал массовый психоз вокруг COVID-19

среда 09.12.2020 | 08:15
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика
  • Для новой модели iPhone 12 максимальное качество будет устанавливать при использовании Wi-Fi и 5G
    Apple улучшила качество видеозвонков на старых iPhone

    Новое обновление iOS значительно улучшило качество видеозвонков на iPhone.В ноябре Apple внезапно обновила технические характристики смартфонов на официальном сайте.

    понедельник, 07.12.2020 | 14:40
    Наука и IT
  • Представители компании подтверждают факт корректировки своих планов
    Sukhoi Superjet 100 может поставить покупателям не более 16 лайнеров

    ​Российский авиапроизводитель Sukhoi Superjet 100 сможет завершить и передать своим покупателям не более 16 авиалайнеров.Таким образом, компания признает провал плана по

    понедельник, 07.12.2020 | 14:30
    Транспорт
  • В данном патенте описывается технология, которая сможет улавливать звуки, которые неслышны во время разговоры и воспроизводятся челюстью или языком
    Apple запатентовала биозащиту для AirPods

    ​Патентное управление США опубликовало для широкой общественности заявку Apple, которая связана с AirPods. Следующее поколение будет представлять собой новую моделью

    воскресенье, 06.12.2020 | 16:26
    Наука и IT
Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok