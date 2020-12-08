Стоимость нефти падает на фоне роста числа заражений COVID-19

Котировки нефти марки Brent с поставкой в феврале на фондовой площадке ICE Futures к 8:40 по мск снизились до $48,44 за барр., Снижение составило 0,72% относительно стоимости нефти в понедельник.

Котировки нефти марки WTI с поставкой в январе на фондовой площадке Уолл-стрит в ходе электронных торгов падают до $45,48 за барр. Падение составило 0,61% относительно стоимости нефти в понедельник.

Спрос на нефть может обвалиться из-за введения странами новых карантинных мер, а также объявления локдаунов для снижения распространения пандемии коронавируса, сообщает Trading Economics.

США могут показать новый антирекорд по распространению COVID-19 после проведения рождественских праздников, заявил главный инфекционист страны Энтони Фаучи.

Согласно статье издания The Guardian, количество инфицированных COVID-19 после Дня благодарения стремительно выросло. На прошлой неделе был зафиксирован максимальный суточный рост количества заразившихся около 228 тыс. человек.

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