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Поддержку экономики на $908 млрд обеспечивает новый законопроект в Конгрессе США
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Поддержку экономики на $908 млрд обеспечивает новый законопроект в Конгрессе США

После 26 декабря госвыплаты по безработице могут прекратить получать около 13 млн американцев
Проект закона о мерах поддержки экономики при коронавирусном кризисе суммой 908 млрд долларов одобрен консерваторами в Конгрессе Соединенных Штатов. 

С учетом того, что республиканцы предложили поддержку в размере 500 млрд долларов, пока неизвестно, согласует ли эту сумму лидер сенатского большинства Митч Макконнелл. Ранее он отстаивал точку зрения, что дотации в размере практически 1 трлн долларов завышены и необоснованны. 

На данный момент с Макконнеллом не согласны даже те консерваторы, которые возражали до президентских выборов против выделения допсредств свыше согласованных весной 3 трлн долларов.   

Затяжная волна пандемии провоцирует республиканскую партию переоценить и отменить возможности расширения мер поддержки.

Сенатор Билл Кэссиди озвучил опасения республиканцев, что ситуация становится все хуже и хуже. Основные ухудшения возникнут, если экономика перейдет в рецессию.

После 26 декабря госвыплаты  по безработице могут прекратить получать около 13 млн американцев, поэтому требуется срочное принятие решения Конгрессом. 3 декабря законопроект получил поддержку даже поддерживающие Трампа законодатели.

Например, республиканец Кевин Крамер считает: "Данная инициатива позволит прийти в компромиссу в обсуждении финансового вопроса. И сумма является вполне обоснованной." Его поддержал сенатор-однопартиец Линдси Грэм: " Проект закона на 908 млрд долларов необходим, именно это сейчас нам нужно".

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пятница 04.12.2020 | 15:05
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