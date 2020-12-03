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Захарова сообщила о заинтересованности ЕС в российской вакцине
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Захарова сообщила о заинтересованности ЕС в российской вакцине

27 ноября французская делегация посетила фонд прямых инвестиций России (РФПИ)
​Мария Захарова, спикер МИД России, сообщила о росте заинтересованности большинства государств Евросоюза к новой российской вакцине от коронавируса.

В настоящее время, по ее словам, российские представители активно взаимодействуют с европейскими партнерами для того чтобы наладить первые поставки нового препарата в Венгрию, но в дальнейшем список стран может быть расширен.

27 ноября французская делегация посетила фонд прямых инвестиций России (РФПИ). Согласно информации, полученной от представителей фонда, были получены заявки на осуществление поставок из более чем 50 государств.

Сообщалось также, что одна доза нового препарата «Спутник V» будет стоить около 10 долларов США. В свою очередь, для сравнения, цена американского аналога составляет 25-37 долларов, а вакцина Pfizer – 19,5 доллара.

О том, что российская вакцина зарегистрирована и проходит испытания сообщил 11 августа В. Путин. В России есть также и вторая вакцина «ЭпиВакКорона». Помимо этого, в разработке находится и третий препарат, который пока что не имеет официального названия.

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четверг 03.12.2020 | 16:45
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