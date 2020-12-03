Финам вводит новые тарифы Стратег и Инвестор

Тариф "Стратег" подойдет долгосрочным инвесторам, совершающим минимум торговых операций и планирующим держать ценные бумаги в портфеле продолжительное время. Абонентская плата по данному тарифному плану отсутствует. Комиссия за сделки с ценными бумагами на Московской бирже снижена до 0,05% от оборота, на Санкт-Петербургской бирже – до 0,1%, на иностранных площадках (NYSE, NASDAQ и LSE) – до 0,08%. Стоимость операций с фьючерсами и опционами на Московской бирже понижена до 90 копеек за контракт.

Второй тарифный план, "Инвестор", будет наиболее выгоден тем, кто осуществляет не меньше нескольких сделок в месяц. Абонентская плата по тарифу составляет 200 рублей в месяц. При этом размер комиссии на сделки с ценными бумагами еще ниже: от 0,025% на Московской бирже; 0,05% - на бирже СПБ; от 0,00944% - на зарубежных площадках. Стоимость операций с фьючерсами и опционами в тарифе "Инвестор" составляет всего 45 копеек за контракт.

Кроме того, в обоих тарифных планах депозитарная комиссия, комиссия с дивидендов и с накопленного купонного дохода не взимаются. А нижняя ставка за маржинальную торговлю иностранными ценными бумагами снижена почти в двое - с 8% до 4,5%. На валютной секции комиссия составляет 0,00983%, а ставка маржинального кредитования – 6,25%.

Новые тарифные планы доступны как на брокерском, так и на индивидуальном инвестиционном счете (ИИС). Клиенты, у которых ранее уже был открыт счет, могут сменить текущий тариф на новый в личном кабинете.

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