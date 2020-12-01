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Стоимость золота возобновила рост
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Стоимость золота возобновила рост

Ведущий аналитик OCBC Bank заявил, что стоимость золота продолжит рост и в следующем году
​В понедельник цена на золото продолжает восстанавливать утраченные позиции ноября.

В понедельник стоимость котировок фьючерсов на золото с исполнением контракта в феврале на площадке Comex выросла на 0,34%, до $1786,95 за тройскую унцию. Котировки фьючерсов на серебро с поставкой в марте выросли на 1,38%, до $22,9 за унцию, пишет Прайм.

Стоимость золота продолжает увеличиваться после снижения в ноябре, худшем месяце с 2016 года, на 5,5%.

На положительной динамике восстановления золота отразились статистические данные по распространению пандемии коронавируса. Инвесторы вновь обратились к "безопасным" активам. 

Количество зараженных коронавирусом с начала распространения пандемии в Соединенных Штатах перешагнуло за 13 миллионов человек, летальных исходов от заболеваемости вирусом насчитывается более 226 тысяч, согласно данным университета Хопкинса.  

Ведущий аналитик OCBC Bank заявил, что стоимость золота продолжит рост и в следующем году, так как внешние факторы, толкающие драгоценный металл к росту, никуда не делись и будут воздействовать на него и в будущем. 

Мировые финансовые рынки замерли в преддверии выступления руководителя ФРС в палате конгресса Соединённых Штатов.  

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вторник 01.12.2020 | 10:39
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