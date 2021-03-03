Финансовый рынок: Роскомнадзор оштрафует Twitter

Именно суд и определит сумму штрафов. О своем намерении Роскомнадзор уже уведомил компанию.

Если же после такого уведомления Twitter не ограничит доступ к запрещенной информации, то компания может быть оштрафована на сумму от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа вырастет до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

Ранее Twitter неоднократно уличали в нарушении российского законодательства и в настоящее время Россия может оштрафовать компанию на 13,5 млрд рублей. Данную соцсеть можно назвать антилидером касательно распространения запрещенной информации. Начиная с 2017 года компания не удалила 2862 поста с запрещенным контентом. К такому контенту относятся публикации о суициде и призывы к нему, а также материалы про способы изготовления и использования наркотиков.

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