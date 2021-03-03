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Финансовый рынок: Visa и Mastercard планируют повысить операции на комиссии по кредитным картам
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Финансовый рынок: Visa и Mastercard планируют повысить операции на комиссии по кредитным картам

Компании объясняют рост комиссией тем, что они помогут покрыть расходы на инновации и предотвращение мошенничества
​Visa и Mastercard c апреля 2021 года намерены повысить комиссии на некоторые операции по кредитным картам.

По данным источников, компании планируют повысить плату за некоторые онлайн-транзакции. Mastercard также намерена увеличить межбанковские комиссии для большей части премиальных кредитных карт при совершении покупок в супермаркет. Visa, в свою очередь, намерена повысить комиссии для ресторанов. В то же время есть вероятность, что повышение коснется предпринимателей, которые получают заказы по кредитным картам онлайн.

Также сообщается, что компании объясняют рост комиссией тем, что они помогут покрыть расходы на инновации и предотвращение мошенничества. Рост комиссией планировался еще в прошлом году, однако Visa и Mastercard отложили их ввиду пандемии коронавируса. В настоящее время продавцы платят денежным системам примерно 2% о стоимости покупок их клиентов.

Основной целью для компаний является развитие безналичных оплат, которые обеспечат преимущества для всех клиентов.

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среда 03.03.2021 | 21:09
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