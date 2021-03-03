Финансы: Tesla теряет лидерство в области электромобилестроения

Стив Уэстли сказал в передаче CNBC Power Lunch, что последние 10 лет он был оптимистичен в отношении производителя брендовых электромобилей, возглавляемого Илоном Маском, и что "трудно представить, чтобы другая автомобильная компания работала лучше, чем Tesla".

Уэстли указал на последний финансовый отчет компании за январь, в котором говорится, что у нее "многолетние перспективы", и ожидается, что рост среднегодового производства электромобилей составит 50%.

"Никто другой в автомобильном бизнесе не делает таких прогнозов. Tesla не будет вечно лидером в области элетромобилестроения", — добавил Уэстли.

В последнее время многие крупные автопроизводители активно включились в рынок электромобилей и взяли на себя большие обязательства по производству электрокаров.

"Tesla не только получает удар от высокого класса", — сказал Уэстли о доступности электромобилей таких марок как Volkswagen, Audi и Porsche. "Tesla также сталкивается с возросшей конкуренцией со стороны китайских производителей электромобилей, у которых есть более доступные предложения".

Бывший член совета директоров Tesla отметил рост конкуренции в Европе, где, по его словам, компания занимала первое место по продажам электромобилей, теперь они четвертые.

"Они получают конкуренцию со всех секторов. Им придется удвоить ставку, чтобы соревноваться", — сообщил Стив Уэстли.

Планы Tesla по созданию более доступного автомобиля за 25000 долларов оставили равнодушными китайских конкурентов, таких как Xpeng Inc, Nio Inc и других.

В январе двухдверный электромобиль стоимостью $4500, произведенный Wuling — совместным предприятием GM и государственной SAIC Motor, — превзошел по продажам Tesla Model 3 в Китае почти вдвое.

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