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Финансовый рынок: Байден намерен спасти экономику США
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Финансовый рынок: Байден намерен спасти экономику США

Полупроводники или чипы нужны для производства электроники
​Джо Байден подписал указ, с помощью которого надеется спасти страну от дефицита полупроводников, которые некоторые специалисты называют основой всей национальной экономики.

Данный указ не предполагает каких-либо конкретных действий и необходим для обеспечения усиленного мониторинга положения дел в сфере производства и поставок полупроводников. Сперва данная процедура будет осуществляться на протяжении ближайших 100 дней, но затем может быть продлена еще на несколько месяцев.

Полупроводники или чипы нужны для производства электроники, аккумуляторов для электрокаров, медицинских препаратов и многих других изделий. В начале 2021 года на мировом рынке стал наблюдаться дефицит из-за сбоев в цепи поставок на фоне бушующей пандемии коронавируса и торговой войны между КНР и США. Именно в этих странах расположены главные производственные мощности.

Данное положение вещей негативно отразилось на многих американских компаниях из различных секторов экономики. Несколько ассоциаций производителей даже направили Байдену письмо с просьбой повлиять на ситуацию.

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четверг 25.02.2021 | 20:35
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