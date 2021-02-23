Финансовый рынок: Украина вышла из соглашения о гражданской авиации

Такой указ 23 февраля подписал президент Украины В. Зеленский. Данное сообщение было размещено на официальном сайте главы государства.

Согласно изданному указу, Украина покидает соглашение о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства. Данное соглашение было подписано 25 декабря 1991 года в Минске.

Также прекращается участие страны в договоре об использовании воздушного пространства от 15 мая 1992 года, которое было подписано в Ташкенте. Украинский МИД должен будет уведомить Совет по авиации о своем выходе.

Ранее аналитики уже рассуждали о причинах такой резкой смены курса со стороны В. Зеленского. Также есть мнение, что глава государства беспокоится касательно падения своего рейтинга. Также называются такие причины, как некоторые гарантии от Запада.

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