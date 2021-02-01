МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Бизнес
Наука и IT
Финансовый рынок: Xiaomi подала в суд на США
logo

Финансовый рынок: Xiaomi подала в суд на США

По словам представителей Xiaomi, запрет на покупку ценных бумаг наносит компании большой ущерб
​Компания Xiaomi подала в суд на США намереваясь добиться исключения из санкционного списка США. В этот список входят предприятия, которые ведут дела с американской стороной и связаны с военной отраслью КНР.

Вхождение в санкционный список не позволяет американским инвесторам приобретать акции Xiaomi. По словам представителей компании, такие действия властей США являются неконституционными, поскольку лишают производителя свободы и прав собственности без нужной для этого процедуры.

По словам представителей Xiaomi, запрет на покупку ценных бумаг наносит компании большой ущерб. Если компания и дальше будет изолирована от американского капитала, то не сможет в полной мере развивать и финансировать собственный бизнес, поддерживать деловые отношения и нанимать сотрудников. 

Китайская компания также заявила, что не контролируется китайским правительством или вооруженными силами. Помимо Xiaomi в черный список попали еще восемь китайских компаний, на которых распространяется действие указа Д. Трампа.

Читайте также: Финансовый рынок: Xiaomi подала в суд на США

понедельник 01.02.2021 | 20:59
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok