Финансовый рынок: Xiaomi подала в суд на США

Вхождение в санкционный список не позволяет американским инвесторам приобретать акции Xiaomi. По словам представителей компании, такие действия властей США являются неконституционными, поскольку лишают производителя свободы и прав собственности без нужной для этого процедуры.

По словам представителей Xiaomi, запрет на покупку ценных бумаг наносит компании большой ущерб. Если компания и дальше будет изолирована от американского капитала, то не сможет в полной мере развивать и финансировать собственный бизнес, поддерживать деловые отношения и нанимать сотрудников.

Китайская компания также заявила, что не контролируется китайским правительством или вооруженными силами. Помимо Xiaomi в черный список попали еще восемь китайских компаний, на которых распространяется действие указа Д. Трампа.

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