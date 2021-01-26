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Финансовый рынок: От Google требуют удалить Telegram из магазина приложений
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Финансовый рынок: От Google требуют удалить Telegram из магазина приложений

Организация подала в суд на компанию Alphabet, которая является материнской компанией Google
​Американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web требует от Google удалить мессенджер Telegram из своего магазина приложений, которым пользуются владельцы смартфонов на базе Android.

Организация подала в суд на компанию Alphabet, которая является материнской компанией Google. В  судебном иске, который должен быть рассмотрен в суде Калифорнии говорится о том, что мессенджер должен быть убран из свободного доступа за якобы пропаганду насилия.

Google и Telegram не смогли предоставить оперативный комментарий касательно иска организации. Ранее похожий иск уже подавали по отношению к Apple. Тогда также потребовали удалить мессенджер, но уже из магазина приложений AppStore.

Ранее создатель Telegram П. Дуров заявил, что видит опасность в том, что Apple и Google заблокировали Parler- социальную сеть, которая набирала  популярность после решения Twitter и Facebook заблокировать аккаунты Д. Трампа, который на тот момент был действующим президентом США. Дуров полагает, что нет гарантий того, что с Telegram не поступят так же, как и с Parler.

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вторник 26.01.2021 | 17:43
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