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Финансовый рынок: В ЕС хотят предоставить излишки вакцин бедным странам
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Финансовый рынок: В ЕС хотят предоставить излишки вакцин бедным странам

Планируется до лета этого года сделать прививки более 70% взрослого населения региона
​В Евросоюзе работают над разработкой схемы передачи излишков вакцин от коронавируса болем бедным государствам.

Как полагает еврокомиссар по здравоохранению С. Кире-Акидес, данный механизм позволит осуществлять поставки вакцины за пределы Евросоюза. Это станет возможным еще до того, как полноценно будет работать система COVAX, которая будет запущена Всемирной организацией здравоохранения.

В то же время, неизвестно как именно будут осуществляться поставки вакцины – бесплатно или за них будут просить какую-то плату. Стоит отметить, что в Евросоюзе уже договорились о том, чтобы осуществлять поставки более двух миллиардов доз вакцины.

Планируется до лета этого года сделать прививки более 70% взрослого населения региона. 

Многие страны сегодня продлевают карантин для того чтобы сдержать распространение болезни. Так, к примеру, Израиль продлил карантин до 31 января и всем, кто въезжает в страну, необходимо  иметь  отрицательный тест на коронавирус. Германия же продлила ограничения до середины февраля.

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воскресенье 24.01.2021 | 12:21
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