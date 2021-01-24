Финансовый рынок: В ЕС хотят предоставить излишки вакцин бедным странам

Как полагает еврокомиссар по здравоохранению С. Кире-Акидес, данный механизм позволит осуществлять поставки вакцины за пределы Евросоюза. Это станет возможным еще до того, как полноценно будет работать система COVAX, которая будет запущена Всемирной организацией здравоохранения.

В то же время, неизвестно как именно будут осуществляться поставки вакцины – бесплатно или за них будут просить какую-то плату. Стоит отметить, что в Евросоюзе уже договорились о том, чтобы осуществлять поставки более двух миллиардов доз вакцины.

Планируется до лета этого года сделать прививки более 70% взрослого населения региона.

Многие страны сегодня продлевают карантин для того чтобы сдержать распространение болезни. Так, к примеру, Израиль продлил карантин до 31 января и всем, кто въезжает в страну, необходимо иметь отрицательный тест на коронавирус. Германия же продлила ограничения до середины февраля.

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