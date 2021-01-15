Финансовые новости: За последние трое суток Telegram увеличил количество клиентов на 25 млн

В месяц сервисом обмена сообщениями пользуются полмиллиарда человек. Основатель Telegram Павел Дуров недавно подтвердил новость в своем личном Telegram-канале.

В демографическом плане 38% пользователей были из азиатских стран, 27% из европейских, 21% из стран Южной Америки и 8% из стран Ближнего Востока и Северной Африки.

В таких приложениях, как Telegram и Signal, наблюдается рост загрузок, поскольку пользователи WhatsApp начали отказываться от платформы из-за ее новой политики конфиденциальности и обмена некоторыми пользовательскими данными с Facebook.

Ранее руководитель компании Telegram делился планами по монетизации приложения, включая предоставление платных функций премиум-класса для бизнеса и опытных пользователей при сохранении всех существующих функций Telegram бесплатными.

Приложение также планирует размещать рекламу на платформе, но только для больших групп и каналов, сохраняя частные чаты и группы без рекламы.

"Это позволит нам продолжать внедрять инновации и продолжать расти в ближайшие десятилетия. Мы сможем запускать бесчисленное количество новых функций и приветствовать миллиарды новых пользователей. Делая это, мы будем оставаться независимыми и оставаться верными нашим ценностям, изменяя определение того, как технологическая компания должна работать", — отметил Дуров.

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