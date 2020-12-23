Стоимость Xiaomi превысила 100 млрд долларов

Как сообщается в официальном финансовом отчете компании за третий квартал текущего года, объем глобальных поставок смартфонов достиг отметки в 46,6 млн единиц. Данный показатель вырос на 45,3% по сравнению с тем же периодом, но в прошлом году.

Такие высокие показатели позволили компании занять третье место в мире по поставкам смартфонов. На европейский рынок стало поступать на 90,7% больше устройств в годовом исчислении. В то же время растет и количество в сегменте интернета вещей, разработанных на платформе Xiaomi. Сегодня их количество выросло до 289 млн устройств. В данное количество не входят смартфоны и ноутбуки.

Руководство компании подтвердило правильность стратегии выхода в сегмент дорогих устройств. Многие аналитики полагают, что компания хочет и дальше продолжать свою экспансию на рынке мобильных устройств. Новый флагман Xiaomi будет представлен уже 28 декабря.

Читайте также: Власти РФ временно ослабят запрет на ряд сайтов