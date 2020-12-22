Роуминг между РФ и Белоруссией не будет отменен в этом году

Скорее всего, данный вопрос до конца года не будет решен, однако уже сейчас роуминг работает по более низким тарифам, чем раньше В конечном итоге роуминг будет отменен, однако точные сроки пока что не называются.

Министерства связи России и Белоруссии сообщили об отмене роуминга между государствами до конца текущего года. Об этом заявили в сентябре 2020 года. Стороны вынуждены были подписать дорожную карту касательно отмены роуминга в Союзном государстве. Ожидалось, что изменения вступят в силу не позднее сентября 2020 года.

С ноября страны снизили цену на звонки, смс и интернет-трафик. Планируется проводить тестирование на предмет стабильной работы мобильных сетей. Также белорусские и российские мобильные операторы намерены отрабатывать различные вопросы, связанные с межоператорским взаимодействием.

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