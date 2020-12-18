Coca-Cola проведет массовое сокращение персонала

Компания намерена сократить 2200 своих сотрудников, из них на территории Соединенных Штатов будут уволены 1200 человек, что составляет 12% всего американского персонала Coca-Cola.

В начале 2020 года количество человек, работающих в компании по всему миру, составляло 86 тысяч. Пандемия коронавируса нанесла производству фирмы существенный урон. Ограничительные карантинные меры, вводимые странами, привели к закрытию торговых площадок и заведений общественного питания. На этом фоне крупнейшему производителю безалкогольной воды пришлось снизить объемы ее производства, сообщает The Wall Street Journal.

В последний месяц лета компания посоветовала 4000 своих сотрудников в Америке добровольно освободить свои рабочие места. При увольнении по собственному желанию компания предлагала компенсационный пакет. Данные о добровольных увольнениях не оглашаются.

Снижение рабочих мест даст возможность компании сэкономить до 550 миллионов долларов в год, сообщает представитель Coca-Cola.

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