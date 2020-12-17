Новые смартфоны Android будут получать обновления до четырех лет

Об этом заявили представители Google, которые отметили, что устройства на базе новых процессоров Qualcomm будут поддерживаться дольше, чем обычно. Обновления Android будут выходить на них на протяжении трех лет, а обновления безопасности – четыре года. Это стало возможно благодаря хорошей оптимизации чипов от Qualcomm.

Текущая политика обновления Android будет распространяться на смартфоны, которые были Qualcomm Snapdragon 888 или более новых процессоров. Реальный срок работоспособности смартфонов будет зависеть от конкретных производителей, которые сами решат выпускать или не выпускать обновления для конкретного гаджета.

Пока что не раскрывается списко компаний-производителей, которые будут поддерживать новую технологию. Скорее всего, первыми будут поддерживать новую политику обновлений устройства из серии Google Pixel.

Есть вероятность, что к новой программе присоединится Samsung.

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