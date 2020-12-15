Российские власти начали стабилизировать цены на продукты питания

В рамках данного законопроекта завершена подготовка всей необходимой нормативной базы для того чтобы сдержать рост цен на социально важные продукты питания. Мишустин утвердил ряд постановлений, согласно которым принятые решения были закреплены.Ранее неоднократно сообщалось о том, что соглашение о стабилизации цен планируется заключить с большей часть поставщиков продуктов, включая производителей сахара и подсолнечного масла.

Действовать они должны до конца первого квартала следующего года. Помимо этого, для того чтобы поддержать производителей муки будут введены специальные субсидии, которые позволят возместить часть затрат на производство.

Меры по стабилизации цен начали реализовываться после того, как на быстрое подорожание продуктов обратил внимание президент. Он назвал его попыткой подогнать цены под мировые. Также он уверен, что рост цен на продукты, произведенные в России и спад курса рубля никак не связаны.

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