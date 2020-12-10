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Граждане РФ стали больше экономить
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Граждане РФ стали больше экономить

В настоящее время, считает большинство опрошенных, не самое лучшее время брать кредиты
​Россияне стали массово экономить. Больше половины опрошенных полагают, что сейчас не очень удачное время для совершения крупных покупок. Такой опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Примерно 70% россиян полагает, что в настоящее время лучше сократить траты до минимума и максимально копить средства на будущее. Пятая часть опрошенных считает, что сейчас лучше как можно скорее тратить зарплаты и пенсии, а личные сбережения вложить в приобретение драгоценных металлов и других материальных ценностей. Примерно 11% россиян затруднились с ответом, а 14% не могли определиться с ним.

В настоящее время, считает большинство опрошенных, не самое лучшее время брать кредиты. Но в то же время 11% считает время для того чтобы брать финансовые займы, удачным.

Ранее ЦБ РФ предупредил, что уровень потребительской активности в стране упал ввиду второй волны коронавируса. Большинство жителей страны хотят тратить деньги исключительно на еду и медикаменты.

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четверг 10.12.2020 | 15:44
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