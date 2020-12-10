Facebook может лишиться Instagram и WhatsApp

В жалобе говорится, что компания Facebook нарушает антимонопольное законодательство Соединенных Штатов, являясь монополистом в своем сегменте интернет-услуг после того, как приобрела все конкурирующие фирмы. При этом истцы просят проверить законность сделок по покупке Instagram и WhatsApp.

"На протяжении долгого времени компания Facebook пользовалась своим превосходством для подавления своих конкурентов", - заявил генпрокурор Нью-Йорка Летиша Джеймс от имени списка истцов, в состав которого вошли 46 штатов.

Ведущий юридический консультант Facebook Дженнифер Ньюстед сообщила, что антимонопольное законодательство Соединённых Штатов предназначено не для того, чтобы проводить расправу над преуспевающими компаниями. Согласно ее заявлению приобретённые WhatsApp и Instagram стали популярными после инвестирования в них огромных сумм.

При этом Ньюстед заявила: "Власти США преподносят плохой пример, показывая, что ни одна сделка не может быть гарантированной на 100%."

Ценные бумаги Facebook снизились на 1,9% на фоне информации о предстоящих судебных разбирательствах.

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