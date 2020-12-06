В ЕС хотят законодательно закрепить право работников не отвечать на звонки работодателя

Существующая культура того, что нахождение на связи работника круглосуточно может негативно сказывать на балансе между работой и личной жизнью, на физическом и ментальном здоровье людей и удовлетворенностью их жизнью.

По словам европарламентариев, это стало важным вопросом в условиях пандемии коронавируса. В данный период довольно много людей стали работать из дому и теперь грань между нахождением на работе и дома практически исчезла. Сейчас из дома работают около более трети всех работников из стран ЕС.

Данные нововведения будут рассмотрены на сессии Европарламента в январе 2021 года. В том случае, если парламент поддержит их, то данный документ будет передан на рассмотрение Еврокомиссии для того чтобы сделать из его закон.

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