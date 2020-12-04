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Многие компании считают 2020 год тяжелым для бизнеса
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Многие компании считают 2020 год тяжелым для бизнеса

Многие считают год довольно тяжелым, в котором было очень много падений
​Большая часть российских компаний полагает, что этот год был довольно неудачным для их бизнеса, а более четверти назвали его наихудшим в своей истории. Примерно четверть ожидает, что выручка по итогам года обязательно упадет. 

Многие считают год довольно тяжелым, в котором было очень много падений, сокращений сотрудников и стрессовых ситуаций, связанных с пандемией коронавируса.

В исследовании принимали участие 1500 респондентов. В то же время, примерно 4% посчитали данный год удачным. Положительным участники опроса отметили возможность запуска новых направлений для бизнеса и повышение заработной платы сотрудников. Во многом положительные результаты объясняются грамотной организацией рабочего процесса с минимальными потерями прибыли.

Стало известно, что большая часть фирм отказалась проводить корпоративы в этом году. При этом, 15% компаний намерены отпраздновать новый год прямо на рабочем месте либо на внешней площадке. Около 4% планируют устроить празднование в дистанционном формате.

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пятница 04.12.2020 | 15:16
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