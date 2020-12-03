В США штаты намерены подать иск против Facebook

В начале октября антимонопольный орган нижней Палаты Конгресса США обнародовал отчет по рассмотрению иска о несоблюдении антимонопольных законодательных нормативов страны IT-гигантами и сделал заключение, что Amazon, Facebook, Google и Apple применяют на интернет-рынке монополистическую стратегию для нейтрализации конкуренции.

В конце октября Министерство юстиции Соединенных Штатов направило судебную жалобу на корпорацию Google из-за нарушения условий конкуренции на интернет-рынке. Министерство юстиции США поддержали более 10 штатов.

В последний день осени издание The Wall Street Journal опубликовало информацию, что администрации штатов планируют еще несколько исков на технологические корпорации Facebook и Google за монополизацию онлайн-площадок. Новые жалобы направят в судебные органы в начале следующего года.

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