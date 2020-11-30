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США намеренно ограничили бизнес Huawei
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США намеренно ограничили бизнес Huawei

США не пытались исправить недостатки в работе компании, как уверяли официальные лица изначально
​Глава и основатель компании Huawei заявил, что США намеренно сделали все, чтобы уничтожить концерн.

Он также отметил, что США не пытались исправить недостатки в работе компании, как уверяли официальные лица изначально. Ввиду жестких санкций Huawei вынуждена была продать свою дочернюю компанию Honor. В то же время, данная ситуация рассматривается руководством прежде всего как новая возможность для развития, а не как потеря или ущерб.

Обретенная независимость Honor позволит полностью раскрыть потенциал данной компании и при этом быть защищенной от американских санкций. Это связано с тем, что Huawei полностью разорвет любые связи с Honor, что регламентировано международными нормами ведения бизнеса. Таким образом, можно утверждать, что руководство Huawei уверенно в том, что санкции с Honor будут полностью снят и компания сможет свободно развиваться.

Huawei находится под санкциями США с 2019 года. Главной причиной продажи Honor назвали недоступность технических компонентов, которые требуются для производства мобильных гаджетов.

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понедельник 30.11.2020 | 09:34
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