Экономика: ВВП ЮАР продолжает рост

Валовой внутренний продукт страны увеличился в годовом выражении на 6,3 процента после роста на 67,3 процента в третьем квартале.

В годовом выражении ВВП Южной Африки в четвертом квартале снизился на 4,1 процента после падения на 6,2 процента в предыдущем квартале.

Расходы на реальный валовой внутренний продукт в четвертом квартале увеличились на 6,5 процента в годовом выражении, так как все статьи и составляющие показателя выросли.

Расходы на конечное потребление домашних хозяйств поднялись на 7,5 процента, а государственные расходы — на 1,1 процента. Валовое накопление основного капитала увеличилось на 12,1 процента.

Изменения запасов в четвертом квартале внесли 4,0 процентных пункта в общий рост. Чистый экспорт внес — 4,5 процентных пункта.

Общий ВВП в 2020 году упал на 7 процентов после роста на 0,2 процента в 2019 году.

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