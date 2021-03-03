Форекс: Рост ВВП Австралии в IV квартале превзошел прогнозы

Это выше ожиданий роста на 2,5% после пересмотренного показателя в сторону повышения на 3,4% в III квартале.

В годовом выражении ВВП сократился на 1,1%, превзойдя прогнозы сокращения на 1,8%.

Капзатраты увеличились на 3,6% относительно III квартала. Дефлятор ВВП поднялся на 1,1% по сравнению с прошлым кварталом, увеличившись с 0,6% в предыдущем квартале.

Условия торговли в IV квартале выросли на 4,7% из-за более высоких экспортных цен, особенно на железную руду. Хорошие условия торговли способствовали увеличению номинального ВВП на 4,2%, что стало самым сильным ростом с сентября 1983 года.

Внутренний конечный спрос обеспечил рост ВВП на 3,2%. Расходы на конечное потребление домашних хозяйств составили 2,3%, поскольку карантинные ограничения для домашних хозяйств и предприятий продолжали ослабевать. Частные инвестиции способствовали росту еще на 0,7%.

Расходы домашних хозяйств в IV квартале выросли на 4,3%, но сократились на 2,7% в годовом выражении.

Расходы на товары выросли на 2,8% за квартал, а за год — на 6,2%. Покупка автомобилей выросла на рекордные 31,8%, что отражает рост располагаемого дохода домохозяйств и изменение структуры расходов при сохранении ограничений на некоторые статьи расходов, такие как поездки за границу.

Расходы на услуги в IV квартале увеличились на 5,2%. Отдых и культура, отели, кафе, рестораны и здоровье продолжали восстанавливаться по мере ослабления ограничений на передвижение и торговлю.

Частные инвестиции за IV квартал выросли на 3,9%. Инвестиции в жилье и бизнес увеличились при поддержке государственных инициатив и улучшения условий.

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